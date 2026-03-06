Налог на мобильность: Минцифры планирует поднять стоимость переноса номера в 2,5 раза

Министерство цифрового развития России подготовило законопроект, предусматривающий увеличение платы за сохранение мобильного номера при переходе к другому оператору связи со 100 до 250 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Согласно предложению ведомства, стоимость услуги MNP (Mobile Number Portability) должна вырасти в 2,5 раза, чтобы компенсировать накопленный за последнее десятилетие инфляционный разрыв. В профильном министерстве пояснили, что действующий тариф не корректировался более десяти лет, в то время как индекс потребительских цен за этот же период продемонстрировал сопоставимый рост.

Сохранение низкой стоимости услуги привело к формированию выпадающих доходов федерального бюджета, которые власти намерены восполнить за счет пересмотра условий договора. Текущая цена в 100 рублей признана не соответствующей экономическим реалиям. По информации ВЦИОМ, за последние два года попытку сменить сотовую компанию, оставив прежний номер, предпринимали 23% российских абонентов.

Ранее Народный фронт предупредил о мошеннических сборах средств под видом помощи Ирану.