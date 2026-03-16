Налог на наследство в России: кому и когда все же придется платить

В России нет отдельного налога на наследство, но это не значит, что получившие имущество граждане полностью освобождены от фискальных обязательств. При определенных обстоятельствах новым владельцам все же придется заплатить налог на доходы физических лиц. О тонкостях налогообложения наследства рассказала агентству « Прайм » доцент РЭУ им. Плеханова Екатерина Голубцова.

По словам эксперта, напрямую сам факт получения наследства налогом не облагается. Однако НДФЛ может возникнуть при последующих операциях с унаследованным имуществом или при получении специфических видов доходов.

Например, если умерший обладал авторскими правами и наследник начинает получать причитавшееся автору вознаграждение, эти суммы облагаются налогом. Также платить НДФЛ придется при продаже унаследованного имущества (квартиры, машины, дачи), если не истек минимальный срок владения.

«При продаже унаследованного имущества платить НДФЛ понадобится только в том случае, если еще не закончился предельный срок владения, который составляет три года. При этом период определяется со дня открытия наследства, то есть в общем случае с момента смерти наследодателя», — пояснила Голубцова.

Закон предусматривает и льготные условия. Например, смягчение правил для наследников с двумя и более несовершеннолетними детьми при соблюдении определенных условий. Кроме того, можно воспользоваться налоговыми вычетами, чтобы снизить сумму выплат.

Особое правило действует для иноагентов и нерезидентов: они обязаны заплатить 30% от полученного дохода независимо от его размера и других обстоятельств.

