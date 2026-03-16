Больше 28 дней: кто в России может отдыхать дольше

Стандартный ежегодный оплачиваемый отпуск в России составляет 28 календарных дней, но некоторым категориям работников положен более продолжительный отдых. На дополнительные дни могут рассчитывать сотрудники с вредными условиями труда, ненормированным графиком, педагоги, а также те, кто трудится в северных регионах. Об этом РИА Новости рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, размер дополнительного отпуска зависит от оснований. Так, работникам, чьи условия труда признаны вредными (2, 3 или 4 степени) или опасными по результатам спецоценки, положено не менее семи дополнительных календарных дней.

Тем, кто трудится в режиме ненормированного рабочего дня, работодатель обязан добавить минимум три дня к стандартному отпуску. Конкретная продолжительность в этом случае может быть прописана в коллективном договоре или внутренних правилах компании.

Существенные бонусы предусмотрены для жителей северных территорий. Работникам в районах Крайнего Севера полагаются дополнительные 24 календарных дня. В местностях, приравненных к Крайнему Северу, — 16 дней. А в остальных северных районах, где установлены районный коэффициент и процентные надбавки к зарплате, добавят еще восемь дней.

Отдельная категория — педагогические работники. Для них отпуск увеличен в зависимости от типа учреждения и должности. Например, воспитатели, методисты и логопеды в детских садах отдыхают 42 календарных дня. А большинство педагогов школ, колледжей и вузов имеют право на отпуск продолжительностью 56 календарных дней.

