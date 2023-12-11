Налоговые поступления в бюджет Подмосковья за три года выросли вдвое

Работу с налоговыми резидентами обсудили на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с региональным правительством и главами округов.

Как доложила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, за три года налоговые поступления в бюджет Московской области удвоились. Лучшие результаты по привлечению налоговых резидентов показали Одинцово, Щелково, Домодедово, Мытищи и Балашиха.

Зампред отметила, что хорошим драйвером роста в этом году стали ИТ-компании.

«Мы на наш грант для ИТ-компаний уже собрали восемь крупнейших групп. Еще семь в проработке», — подчеркнула Екатерина Зиновьева.

Речь идет о налоговых поступлениях почти на восемь миллиардов рублей ежегодно.

Говоря о работе с бизнесом, зампред указала на необходимость рассказывать предпринимателям о мерах поддержки, доступных в регионе. Министр также напомнила, что Инвестиционный портал Московской области был признан лучшим в стране по итогам Санкт-Петербургского международного экономического форума 2023 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.