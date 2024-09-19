Налоговый консультант Жукова рассказала, что важно знать о налоге на доходы по вкладам за прошлый год

ФНС начала рассылать гражданам РФ уведомления об уплате налога на доходы по вкладам за 2023 год. Это первые взносы в казну, которые придется сделать с момента принятия закона. Налоговый консультант Татьяна Жукова рассказала, как рассчитать и оплатить налог и что будет, если сделать это не вовремя. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По ее словам, для правильного расчета указанного налога необходимо использовать специальную формулу. Кроме того, сама сумма, на которую начисляются проценты, не является доходом, а берется доход в виде процентов, полученный за год, уменьшается на 150 тыс. рублей, и разница облагается налогом по ставке в 13%.

Эксперт добавила, что также доход могут обложить налогом и со ставкой в 15%, однако в случае, если за год он составит больше пяти миллионов рублей в совокупности. Налог на прибыль не нужно платить тем, кто имеет счета с доходностью ниже 1%, также зарплатные и текущие счета не облагаются налогом.

По ее мнению, налог на прошлогодний доход необходимо заплатить до 1 декабря текущего года. Для этого не нужно заполнять никакие декларации: банки сами отправляют информацию о прибыли клиентов в налоговые органы. Сумму тоже рассчитают автоматически аналогично транспортному налогу и налогу на имущество.

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