Риелтор Барсуков предрек ограничения ипотеки со стороны Центробанка весной

Рынок недвижимости в начале текущего года находится в стадии неопределенности. Решения Банка России в плане ключевой ставки подогревают ожидания, а льготные ипотечные программы подходят далеко не всем. При этом в апреле Центробанк РФ сможет сильно ограничивать ипотеку. Риелтор Константин Барсуков рассказал, каким образом в таких условиях приобрести жилье и какие тенденции стоит ожидать в ближайшее время. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, сегодня уже наблюдается точка бифуркации, то есть некая неопределенность в том, что будет с ценами весной. Тем не менее, скорее всего, для новостроек потенциал для роста весьма маленький, то есть вероятностью в 70% до конца года стоимость новостроек останутся на том же уровне.

Эксперт добавил, что при этом на вторичном рынке жилья ситуация может быть противоположной, поскольку уже сегодня в указанном сегменте рынка довольно трудно найти жилье.

По его мнению, если финансовый регулятор начнет снижать ключевую ставку, то ему потребуются ограничительные меры для выдачи ипотеки. Так, в апреле появится законодательный инструмент в виде макропруденциального лимита, посредством которого они станут ограничивать ипотеку. Однако в определенном смысле это будет положительным моментом для рынка недвижимости. В итоге при приобретении жилья важно оценивать все риски и не зацикливаться только на покупке первичного или вторичного жилья.

Ранее он назвал главный инструмент конкурирующей борьбы с ипотекой.