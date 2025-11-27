«Наследство с долгами»: стало известно, сколько россиян получают в наследство чужие обязательства

Стали известны масштабы проблемы наследования долгов в России. В интервью «Газете.Ru» кандидат экономических наук Люза Байгузина сообщила , что все больше россиян получают в наследство не только имущество, но и финансовые обязательства умерших родственников.

По словам специалиста, уровень отказов по заявкам на розничные кредиты достиг 82%, а совокупная задолженность граждан составляет 34,6 трлн рублей. Эти цифры показывают, насколько острой стала проблема долговой нагрузки.

«К числу долгов, переходящих к наследникам, относятся потребительские кредиты, ипотека, неоплаченные коммунальные платежи, налоговая задолженность, штрафы и другие административные санкции. При этом ряд обязательств не переходит по наследству», — отметила Байгузина.

Он добавила, что алименты, начисленные после смерти должника, и личные обязательства, связанные с личностью наследодателя, не переходят к наследникам.

Перед принятием наследства необходимо оценить соотношение стоимости имущества и долгов. Наследник отвечает по обязательствам только в пределах стоимости полученного наследства, подчеркнула экономит.

Отказ от наследства целесообразен, когда долг значительно превышает стоимость активов. Частичный отказ законодательством не предусмотрен. Заявление об отказе подается нотариусу в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Напомним, что в России с 24 ноября 2025 года вступили в силу новые нормы законодательства. Теперь наследников обязаны информировать о долгах умершего. Это снижает риск неожиданных требований после принятия наследства.

В сложных случаях эксперты рекомендуют обращаться к юристам для корректного оформления процедуры наследования и защиты своих прав.

