Международный эксперт в области биотехнологии и фармацевтики, а также зампред Научно-делового совета и федеральный эксперт комиссии «Живи и работай в России» Сергей Вострухов заявил, что фармацевтический рынок в России является одной из наиболее импортозависимых отраслей. Несмотря на программы замещения, доля зарубежных препаратов в секторе госзакупок, по его словам, составляет свыше 60%.

Эксперт рассказал, как и насколько быстро наша страна может вернуться к самостоятельному выпуску лекарств. По словам Вострухова, в коммерческом сегменте рынка ситуация, на первый взгляд, гораздо лучше — доля российских препаратов достигает 66%. Однако почти все они производятся из импортного сырья. Создание лекарств по полному циклу, включая активные компоненты, остается скорее исключением, чем правилом.

«Очень долго полноцикловое производство фармсубстанций уничтожалось — потеряно множество технологий, в том числе сверхактуального производства антибактериальных субстанций. Разумеется, быстро ликвидировать катастрофу и вытеснить с рынка китайские и индийские компании невозможно. Да это и не требуется: конкурировать с ними по цене сложно, но внимание прежде всего надо уделить стратегическим видам сырья и возрождению масштабного выпуска», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Восстановить тяжелый и средний органический синтез, нужный для создания интермедиатов, считает Вострухов, без участия государства не выйдет. Это затяжные и дорогие проекты, не представляющие бизнес-интереса и не приносящие краткосрочной прибыли. В некоторых случаях предприятия не будут давать дохода, а наоборот, даже потребуют поддержки.

«Что касается современных технологий, якобы уходящих из России вслед за западными компаниями, все они успешно развиваются институтами и компаниями-производителями РФ. Мы такие же мировые лидеры в этой сфере, как и страны Запада, настало время быть первыми и здесь. Исходя из текущей ситуации и масштаба проблемы, полностью российским наш рынок станет еще очень нескоро: до 2050 года предстоит решить не только проблемы с сырьем, но и с оборудованием, ради которого придется возрождать целую машиностроительную отрасль», — заключил эксперт.

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