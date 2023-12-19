Национальный проект позволил подмосковному производителю стройсмесей повысить выработку продукции

Компания «ВОЛМА-Воскресенск» подвела итоги реализации национального проекта «Производительность труда». Так, в результате проведенной работы удалось снизить время протекания процессов на пилотном потоке больше чем на двадцать процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.

Отмечается, что сформированная рабочая группа предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций Московской области провели диагностику производственного потока, выявили основные потери и реализовали план мероприятий для их устранения.

Были проведены и оцифрованы хронометражи операций в потоке, а также внедрены чек-листы производственного анализа, которые позволили выявить отклонения и оперативно воздействовать на причины их возникновения. В результате проведенной работы удалось снизить количество незавершенного производства на 12%, а также повысить выработку на 12%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал привлекать сотрудников в сферу агропромышленного комплекса с помощью льготной ипотеки.