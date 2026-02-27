Volga делает ставку на кроссовер K50: в год планирует выпускать до 60 тысяч автомобилей
Глава «Волги» Фадеева: Volga будет делать основную ставку на кроссовер K50
На этой неделе стало известно, что возрожденный бренд Volga делает основную ставку на кроссовер K50, сообщила журналу «За рулем» глава компании Татьяна Фадеева.
Эта модель должна стать «локомотивом» марки и занять заметную долю в топе продаж. Планируется выпускать от 40 до 60 тысяч таких машин ежегодно. K50 предстоит конкурировать с самыми популярными SUV на рынке, и производители верят в его успех.
«Производство в тестовом режиме уже началось. Сейчас мы находимся в так называемой рамп-ап-фазе, когда постепенно наращивается темп. Планируется, что полномасштабное серийное производство начнется в апреле. Далее последуют этапы постепенной локализации компонентов. В продаже автомобили марки Volga появятся уже в третьем квартале этого года», — рассказала Фадеева.
Она добавила, что обновления Volga будут происходить поэтапно: начнут со стиля, затем обновят мультимедиа и моторную гамму. Позже платформу глубоко переработают под российские дороги, локализуют двигатели и коробки передач.
Также, рассказала Фадеева, производство развернут в Нижнем Новгороде на бывших мощностях Volkswagen и Skoda. Ключевой актив — сохраненная команда инженеров и рабочих с опытом работы по мировым стандартам, уточнила она и добавила, что компания уже строит собственную дилерскую сеть.
