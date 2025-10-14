Назван объем экспортированного из Крыма зерна

Крымские аграрии успешно наращивают присутствие на международном рынке, отправив в 2025 году за рубеж рекордные 400 тыс. тонн зерна. Такой результат не только приносит существенный доход региону, но и стимулирует развитие портовой инфраструктуры, открывая новые логистические возможности. Об этом сообщает «Крым 24».

Основными импортерами крымской продукции стали страны Ближнего Востока и Северной Африки, включая Оман, Ливию, Египет и Алжир. Особую ценность зерну придает его высокое качество – как отметил министр сельского хозяйства Денис Кратюк, даже добавление крымской пшеницы в крупные партии заметно улучшает характеристики конечной муки, что создает продукции устойчивый рыночный спрос.

Он добавил, что перспективы развития экспортного потенциала выглядят многообещающе. Министерство сельского хозяйства уже анонсировало планы по увеличению поставок зерна до 500 тысяч тонн в следующем году, параллельно с выходом на новые рынки с масличными культурами. Стратегия диверсификации, включающая экспорт подсолнечника и льна, позволит укрепить экономические позиции региона и создать дополнительные стимулы для местных фермеров.

По мнению Кратюка, экспортная деятельность становится для Крыма не просто источником дохода, а стратегическим направлением развития агропромышленного комплекса. Устойчивый международный спрос подтверждает конкурентоспособность продукции, а планы по расширению ассортимента поставок открывают путь к дальнейшей интеграции в мировую сельскохозяйственную экономику.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что Россия обладает устойчивым потенциалом для экспорта в аграрном секторе.