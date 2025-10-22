Назван объем собранного урожая зерна в Нижегородской области в этом году

Аграрный сектор Нижегородской области демонстрирует впечатляющие результаты завершившейся уборочной кампании. Системная работа всего агропромышленного комплекса региона позволила не только выполнить, но и существенно перевыполнить плановые показатели. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Валовой сбор зерна достиг отметки в 1,95 млн тонн, что на 20% превышает первоначальные целевые значения. Такой урожай был получен с площади 607 тыс. гектаров, несмотря на сложные погодные условия в период критически важных сельскохозяйственных работ. Ключевым фактором успеха стало строгое соблюдение передовых технологий возделывания, применение высококачественных семян и оптимизированных систем удобрений.

Это привело к рекордным показателям урожайности. Средний сбор зерновых и зернобобовых культур составил 32 центнера с гектара, а по кукурузе и подсолнечнику результаты оказались еще более значительными — 74 и 30 центнеров с гектара соответственно. Помимо зерна, регион собрал огромные объемы картофеля, рапса, сахарной свеклы и овощей, одновременно завершив масштабную заготовку кормов для животноводства.

Итогом кампании стало достижение полной зерновой самообеспеченности Нижегородской области. Успех подтверждает, что сельское хозяйство является одним из наиболее стабильных и перспективных направлений экономики региона, демонстрируя слаженную работу аграриев, науки и органов власти.

