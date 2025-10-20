В Подмосковье спрогнозировали рост урожая зерновых, картофеля и овощей

В Подмосковье наблюдается положительная динамика по валовому сбору основных сельскохозяйственных культур, рост урожая ожидается по зерновым и зернобобовым культурам, картофелю и овощам. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 592,2 тыс. тонн – на 89,9 тыс. больше показателя прошлого года. Аграрии также заготовили 335 тыс. тонн картофеля — на 24 тыс. тонн больше, 171,2 тыс. тонн овощей открытого грунта – на 8,3 тыс. тонн больше. По уборке зерновых и зернобобовых культур лидируют Зарайск, Серебряные Пруды, Луховицы и Кашира, по уборке овощей – Дмитровский округ и Коломна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в экспорте продукции АПК.