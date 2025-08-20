Назван объем винограда, собранный крымскими аграриями

Неблагоприятные погодные условия этой весной создали серьезные препятствия для крымских виноградарей. Несмотря на весенние заморозки и продолжительную почвенную засуху, аграриям полуострова удалось собрать урожай, превышающий 24 тонны с площади более восьми гектаров. Об этом сообщает «Крым 24».

Сбор винограда, стартовавший в середине августа, ведется в ключевых аграрных регионах Крыма — Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском и Ленинском районах. Хотя погодные аномалии неизбежно повлияли на общие объемы, текущие показатели демонстрируют устойчивость отрасли. По оценкам главы республики Сергея Аксенова, общее снижение урожая составит около 15–18% по сравнению с рекордными 123 тыс. тонн прошлого года.

Последствия сложной климатической ситуации могли бы быть более значительными без системной государственной поддержки. Власти выделили на развитие виноградарства и виноделия в текущем году средства — около 840 млн рублей, основная часть которых уже освоена. Целевое финансирование покрывает ключевые потребности: закупку элитных саженцев, современных шпалерных конструкций и специализированного оборудования для переработки урожая.

