Назван порог дохода для проверки операций по счетам

Федеральная налоговая служба обозначила ключевой критерий для контроля денежных переводов физических лиц: внимание будет уделяться только тем случаям, когда незадекларированный доход превышает установленный лимит.

Согласно разъяснениям ведомства, отправной точкой для проверки станет превышение годового порога в 2,4 млн рублей. По оценкам ФНС, под такие параметры подпадает около 3% экономически активного населения.

Контроль затронет исключительно граждан, которые не декларируют свои доходы в установленном порядке. При этом добросовестные налогоплательщики, своевременно отчитывающиеся о поступлениях и уплачивающие налоги, не столкнутся с дополнительными проверками.

В налоговой службе отдельно подчеркнули, что операции между близкими родственниками не входят в зону риска и не будут вызывать вопросов со стороны контролирующих органов.

Таким образом, нововведение направлено на выявление теневых доходов, а не на массовый мониторинг всех переводов. В ФНС подчеркивают, что основная задача — повышение прозрачности финансовых операций при сохранении комфортных условий для законопослушных граждан.

Ранее сообщалось, что Москва и Подмосковье стали лидерами по использованию наличных.