С 1 октября 2025 года в России будет проведена индексация пенсий для военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых структур. Важно отметить, что это увеличение не коснется гражданских пенсионеров, поскольку их выплаты уже были пересчитаны в начале года — сначала на 9,5%, а затем дополнительно на 14,75% в апреле. Фундамент страховой пенсии составляет принцип солидарности поколений, как пояснил профессор Александр Сафонов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, размер пенсий напрямую зависит от отчислений работодателей в Пенсионный фонд, которые составляют 22% от заработной платы. Ключевой проблемой является уровень медианной зарплаты, находящийся в диапазоне 57–62 тыс. рублей. Отчисления с этого дохода формируют условный потолок, делая выплаты свыше 23 тыс. рублей экономически необоснованными в рамках текущей системы.

Эксперт добавил, что сложившаяся ситуация имеет прямые последствия для будущего пенсионной системы. Ее устойчивость сегодня в значительной степени обеспечивается за счет взносов граждан со средними и невысокими доходами. Именно они формируют основной объем средств для последующего распределения, что указывает на структурное ограничение страховой модели.

По его мнению, кардинальное повышение уровня пенсий невозможно без опережающего роста заработных плат в экономике. Экспертный итог заключается в том, что существующей системы страховых взносов уже недостаточно для существенного улучшения благосостояния пенсионеров, и государству необходимо активно искать дополнительные источники финансирования.

