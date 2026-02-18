Названа численность трудоустроенных в Грузии россиян

В Грузии зарегистрирован 51 448 трудовых иммигрантов, из них примерно четверть — 25% — приходится на граждан России. Соответствующую статистику опубликовала газета «ВЗГЛЯД в Тбилиси». Это делает россиян самой крупной диаспорой среди официально работающих иностранцев.

На втором месте по численности трудовых мигрантов — граждане Индии. Их доля составляет 13,3%. При этом сферы занятости у представителей разных стран заметно различаются. Славяне, в основном россияне и украинцы, сосредоточены в IT-секторе и сфере обслуживания. Индийцы же активно работают в строительстве и на инфраструктурных проектах.

Что касается вида на жительство, то его в Грузии оформили 107 307 человек из 164 стран. Из них 32 129 — граждане России. Это почти треть от всех обладателей ВНЖ. Всего же в Грузии сейчас находится около 257 тыс. иностранцев.

Есть и теневая сторона. По оценкам аналитиков, в стране пребывает примерно 20 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство из них, предположительно, также являются гражданами постсоветских республик, включая Россию.

Ранее в МВД Санкт-Петербурга предложили полностью запретить мигрантам работать в торговле.