В Петербурге хотят полностью запретить мигрантам работать в торговле

В Санкт-Петербурге выступили с инициативой, которая может серьезно изменить рынок труда в городе. Начальник регионального главка МВД Роман Плугин предложил запретить иностранным гражданам работать на объектах розничной и оптовой торговли.

Речь идет об аналогичном запрете, который уже действует для курьеров и таксистов, работающих по патентам. Слова Плугина приводит «Интерфакс».

Руководитель ведомства сообщил, что лично убеждал губернатора Александра Беглова и депутатов в необходимости такого шага, подкрепляя аргументы результатами проверок.

По официальным данным, в Петербурге на торговых объектах трудятся около 5 тыс. иностранцев, имеющих патенты. Однако полиция уверена, что реальное число мигрантов в этой сфере кратно больше — просто многие работают нелегально.

«Мы понимаем, что их, скорее всего, больше. А это значит, что они используются незаконно», — отметил он.

Особый резонанс получили проверки магазина одной популярной розничной сети. Они участились после громкого убийства посетителя охранниками в ТРК «Сити Молл». Выяснилось, что торговые сети массово используют мигрантов в обход закона.

По закону иностранцы не имеют права работать охранниками, но бизнес идет на хитрость — их оформляют как кладовщиков, разносчиков товаров или консультантов, а по факту они стоят на входе и следят за порядком.

В полиции считают, что запрет не ударит по экономике города. Ситуацию изучили и пришли к выводу: пустые места смогут занять местные жители, а нелегальная схема будет разрушена. Теперь слово за властями.

