Названа главная причина строительства скоростной трассы М-12 «Восток»

Власти России предпринимают шаги для снижения стоимости автомобильных перевозок грузов из Китая, что стало особенно актуально после изменения логистических маршрутов. Ключевую роль в этом играет масштабное строительство скоростной трассы М-12 «Восток», которая станет частью грандиозного транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока. Об этом сообщает URA.RU.

На фоне закрытия традиционных морских путей через европейские порты и перегруженности железных дорог автотранспорт становится жизненно важной альтернативой. Как отмечают эксперты, санкции 2022 года кардинально изменили логистику, заставив искать новые маршруты для азиатских товаров. Ранее грузы шли вокруг Европы с разгрузкой в портах Гамбурга или Роттердама, теперь же требуется прямая доставка, что значительно удорожает процесс.

Реализация проекта М-12 уже показывает конкретные результаты. Открытие участка до Казани позволило разгрузить переполненную трассу М-7, а недавно сданный 275-километровый отрезок в Башкирии и на Урале сократил время пути для грузовиков на четыре часа. Технические инновации, такие как использование местных грунтов вместо привозных материалов, позволили сэкономить десятки миллиардов рублей без потери качества.

Главным эффектом нового транспортного коридора стал рост грузового трафика, который увеличился на 9% только за последний год. Это подтверждает востребованность маршрута и его потенциал для снижения логистических издержек. Развитие инфраструктуры не только удешевляет перевозки, но и стимулирует экономический рост, развитие туризма и улучшает связь между регионами.

Перспективы проекта включают продление трассы через Сибирь и Дальний Восток с выходами к границам Китая и Казахстана. Однако эксперты отмечают, что строительство платных дорог в малозаселенных регионах пока экономически нецелесообразно. Ближайшей задачей остается модернизация существующих трасс и создание объездов вокруг крупных городов, что уже дает значительный эффект для грузопотока между Европой и Азией.

Ранее сообщалось, что одна из крупных уральских трасс соединит Тюмень с Москвой.