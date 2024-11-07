Названа причина переноса торгов 7 ноября на фондовом рынке Мосбиржи

Причиной того, что торги на фондовом рынке Мосбиржи 7 ноября не стартовали с самого утра, стала ошибка в работе торгово-клиринговой системы. Такая информация появилась на сайте биржи.

На сайте Мосбиржи было объявлено о причинах переноса начала торгов на фондовом рынке 7 ноября. Виновником оказалась ошибка в торгово-клиринговой системе, которую выявили во время подготовки к старту торгов.

«В связи с этим Московской биржей было принято решение о переносе времени старта. О старте торгов на фондовом рынке Московской биржи будет объявлено дополнительно», — указали представители Мосбиржи.

Ранее пресса сообщила о переносе времени открытия торговой сессии фондового рынка Мосбиржи. Причем изначально о причинах такого шага ничего не говорилось.