Названа причина роста стоимости кофе

С января 2024 года мировая стоимость кофе увеличилась почти вдвое, достигнув рекордных уровней. Тем не менее, несмотря на рост цен, потребление кофе не снижается. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Уточняется, что стоимость наиболее популярного сорта кофе – арабики – выросла более чем на две трети в прошлом году и примерно на 20% в этом году, достигнув свыше 4,30 долларов за фунт. Робуста также подорожала более чем на 70% и достигла пика в почти шесть тысяч долларов за тонну.

Отмечается, что запасы кофе находятся на исторически низком уровне, и до нового урожая не останется доступного кофе для продажи. Так, общие прогнозы демонстрируют, что осталось всего 8% от урожая.

Ранее сообщалось, что бренд Poetti предупредил о росте цен на кофе в России на 30-40% в 2025 году.