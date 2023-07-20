Названа стоимость самого дорогого земельного участка на торгах в Подмосковье за неделю

Семьдесят семь аукционов провели в Подмосковье на прошлой неделе. Самым дорогим лотом стал участок на улице 8 Марта в Люберцах.

Как сообщила пресс-служба областного Комитета по конкурентной политике, стартовая цена за пятнадцать соток начиналась от 700 тысяч рублей в год. Участники торгов подняли стоимость в двадцать семь раз, увеличив ее до 19 миллионов рублей.

Данный участок расположен в шести километрах от МКАД. Землю можно использовать под строительство объектов общественного питания.

Сейчас на торгах в Московской области доступно тридцать объектов недвижимости в семнадцати городских округах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе по ликвидации недостроев в Подмосковье.