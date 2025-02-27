Названа возможная мировая стоимость золота летом

Стоимость золота продолжает устанавливать новые рекорды. По мнению экспертов, в летний период она может достичь 3,2 тыс. долларов за унцию. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Однако не исключено и частичное удешевление во второй половине года.

Уточняется, что за последние десять лет золото приносило своим владельцам доходность около 1,7 тыс. долларов за унцию.

Ранее экономист Проданова заявила, что россияне стали забирать золото из банков из-за ставок ЦБ.