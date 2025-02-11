Россияне стали массово забирать золото из банков: что это значит

Согласно данным Центрального банка, в 2024 году в денежном выражении остатки на счетах учета драгоценных металлов сократились на 23,6%. В пересчете на физическое золото снижение оказалось еще более значительным — 46,4%, что соответствует более чем 33 тоннам. О том, почему россияне начали забирать золото из банков, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По словам эксперта, если посмотреть более раннюю статистику, то можно заметить, что в начале 2022 года российские инвесторы массово скупали золото.

«Подобного рода способ инвестирования был самым популярным среди граждан и вложения в данный вид металла исчислялись десятками тонн. Для примера, Сбербанк в 2022 реализовал более 10 тонн золота, ВТБ около 2 тонн, ПСБ — 1 тонн. Вместе с тем, мы понимаем, что золото само по себе не является высоколиквидным активом. Его не так быстро обратить в денежные средства», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

И если в октябре 2022 года стоимость 1 грамма золота была немногим выше 3049 рублей, продолжила она, то по состоянию на 11 февраля 2025 года 1 грамм золота стоит уже 8944,80 рублей

«То есть рост значительный. Вместе с тем, цены на золото менялись за анализируемый период времени скачкообразно, достигнув своего максимума за последние 3 года именно в феврале 2025 года. Вполне логично, что многие физические лица пытаются «избавиться» от золота на пике его цены, в условиях максимально высокой ключевой ставки, размещая освободившиеся денежные средства на депозитах банка», — заключила эксперт.

Ранее экономист рассказала, что россияне могут получить налоговый вычет за ипотеку и ремонт.