В КНДР построили жилье для семей военных, погибших в Курской области

В Пхеньяне торжественно открыли новый жилой квартал, построенный специально для семей северокорейских солдат, погибших в боях за освобождение курского приграничья. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). При этом издание пишет, что солдаты погибли в «зарубежной военной операции».

Отмечается, что квартал получил название «Улица Сэбер». Он расположился в престижном районе Хвасон.

На церемонию открытия лично прибыл лидер КНДР Ким Чен Ын вместе со своей дочерью Ким Чжу Э. Они зашли в несколько новых домов, пообщались с жильцами и оценили условия, созданные для вдов и сирот.

«Улица Сэбер» стала одним из крупнейших инфраструктурных проектов северокорейской столицы в последнее время. Сам Ким Чен Ын инициировал строительство и лично курировал все этапы работ.

Этот жест стал исполнением обещания, данного лидером КНДР еще в августе 2025 года. Тогда он наградил военных, отличившихся в Курской операции, и пообещал их семьям «прекрасную жизнь в стране, защищенной ценой жизней мучеников».

Напомним, что участие северокорейских военных в боевых действиях в Курской области перестало быть секретом в апреле 2025 года. Тогда начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов официально сообщил о том, что подразделения из КНДР помогают российским войскам освобождать приграничные территории.

В Центральном военном комитете Трудовой Партии Кореи позднее отметили высокий уровень боевой дружбы между КНДР и Россией. Северокорейские военные действовали на основании ст. 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

