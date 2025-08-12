Названо число жителей Нижегородской области, получающих повышенную пенсию за сельское хозяйство

По информации регионального отделения Социального фонда России, размер надбавки составляет 2226 рублей ежемесячно, что соответствует 25% фиксированной части пенсии.

Уточняется, что право на повышенную выплату имеют работники 500 сельскохозяйственных профессий — от агрономов до механизаторов, отработавшие в отрасли не менее 30 лет. Особые условия предусмотрены для тех, кто трудился в колхозах и совхозах до 1992 года — этот период засчитывается в стаж независимо от занимаемой должности. При этом льгота сохраняется за пенсионером даже при переезде в другой регион. Это позволяет бывшим сельским труженикам получать заслуженную доплату вне зависимости от текущего места жительства.

Ранее сообщалось, что работающим пенсионерам начислят все пропущенные повышения пенсий.