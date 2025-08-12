Работающим пенсионерам начислят все пропущенные повышения пенсий

Работающим пенсионерам могут начать компенсировать все пропущенные индексации пенсий. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Государственной думы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

Эта мера призвана сократить растущий разрыв между выплатами работающим и неработающим пенсионерам, который в последние годы вызывал все больше вопросов.

С 1 января 2025 порядок индексации изменился — страховые пенсии работающих рассчитываются от полной суммы, включая все пропущенные повышения. Например, если в 2024 году пенсионер получал 19 527 руб., то после индексации 2025 года его выплата увеличится до 22 981 руб.

Однако даже после этого изменения пенсии работающих граждан останутся ниже, чем у тех, кто уже закончил трудовую деятельность.

Особенно ощутимой разница становится при увольнении — в этом случае пенсионеру пересчитывают все пропущенные индексации, что может дать прибавку от 7 тыс. до 14 тыс. руб. ежемесячно.

Сохранится и августовское повышение пенсий для работающих пенсионеров, однако его размер останется скромным — максимальная прибавка в 2025 году составит всего 437 руб. (эквивалент трех пенсионных баллов).

Ранее член комитета Государственной думы РФ по малому и среднему бизнесу Алексей Говырин рассказал, что с сентября 2025 года для трех групп российских пенсионеров предусмотрено увеличение пенсионных выплат.