Названы наиболее популярные сферы социального бизнеса в Подмосковье

Сейчас в Подмосковье социальными признаны 664 предприятия, 518 из них подтвердили свой статус, остальные 146 получили его впервые, отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Она назвала самые популярные сферы социального бизнеса в регионе.

«Наибольшее число социальных предпринимателей ведет деятельность в сфере образования и дополнительного образования, включая кружки и секции, здравоохранения, физической культуры и спорта, культурно-просветительской деятельности и в сфере народных промыслов», — сказала глава областного Мининвеста.

В ведомстве напомнили, что предприятия, признанные социальными, могут рассчитывать на получение специальных мер поддержи и субсидии до двух миллионов рублей, а также гранта в размере до пятисот тысяч рублей. Кроме того, такие предприниматели могут пользоваться услугами центра «Мой бизнес», который был создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что экспорт подмосковной сельхозпродукции в текущем году должен превысить два миллиарда долларов.