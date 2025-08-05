Названы последствия введения дифференцированной ипотечной ставки

В России рассматривается введение дифференцированной ставки по льготной семейной ипотеке. О деталях возможных изменений и их влиянии на рынок недвижимости «Вечерняя Москва» поговорил а с ипотечным брокером Дмитрием Ракутой.

По его словам, сейчас действует единая ставка в 6% по всей стране, но нововведение может установить более низкие проценты для определенных регионов. Цель – повысить привлекательность жилищных кредитов и удержать население в местах проживания. Параллельно обсуждается привязка ставки к семейному положению и числу детей: чем больше детей, тем ниже ставка. По мнению Ракуты, это поможет улучшить демографию и стимулировать развитие регионов. Однако для крупных мегаполисов, таких как Москва и Санкт-Петербург, ставки, вероятно, останутся максимальными и неизменными.

Эксперт предупреждает, что получить кредит по сниженной ставке станет сложнее: банки ужесточают требования, например, подняли минимальный первоначальный взнос по семейной ипотеке до 30%. Кроме того, появится важное ограничение – право на льготную ипотеку будет доступно только в регионе постоянной прописки заемщика, что затронет все льготные программы.

По его словам, если, с одной стороны, снижение ставок выглядит как послабление для семей и регионов, то с другой – рост первоначальных взносов и привязка к прописке создадут дополнительные барьеры. Усложнится и сам процесс одобрения: банки могут ограничивать число льготных сделок в «ручном режиме», вынуждая заемщиков конкурировать за выгодные условия. Люди без регистрации в выбранном для покупки жилья регионе лишатся доступа к льготам.

Эксперт заключил, что планируемая дифференциация ставок семейной ипотеки – попытка решить комплексные задачи: стимулировать рождаемость, поддержать регионы и сдержать отток населения. Однако достижение этих целей может быть нивелировано ужесточением требований к заемщикам, повышением финансовой нагрузки на первых этапах (за счет увеличенного взноса) и введением территориальных ограничений, что в целом усложнит доступ к льготному кредитованию для части граждан.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести дифференцированную ставку семейной ипотеки для разных регионов РФ.