В ГД предложили ввести дифференцированную ставку семейной ипотеки для разных регионов РФ

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил изменить условия семейной ипотеки, введя дифференцированные ставки в зависимости от уровня доходов в регионах. Инициатива была представлена в ходе рабочей поездки на встрече с жителями, где обсуждали ход реализации депутатских проектов, передает ТАСС.

Володин обратил внимание на несправедливость действующей системы, при которой москвичи и жители регионов с более низкими зарплатами (например, Саратова) платят по одинаковой ставке, несмотря на то, что средний доход в столице в 2,5 раза выше.

«Когда речь идет об ипотеке, у нас процентная ставка одинаковая и в Москве, и в Саратове. А в Москве зарплата в 2,5 раза больше, чем в Саратове. А ставка по ипотеке одинаковая. Президент нас поддержал. Сейчас правительство обсуждает», — отметил председатель ГД.

Он подчеркнул, что проработку идеи уже начал российский кабмин. Накануне Госдума рекомендовала Министерству финансов РФ и Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ детально изучить этот вопрос.

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной думы РФ предложили закрепить право на совместное воспитание детей после развода.