В Госдуме предложили способ ужесточения миграционной политики

Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов предложил революционное ужесточение миграционной политики: распространить целевой принцип привлечения иностранцев не только на визовых работников, но и на обладателей патентов из безвизовых стран. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, суть реформы в ключевых изменениях. Во-первых, это выдача документов только под конкретную профессию (например, «патент сварщика»), а не универсального разрешения, ведущего к «миграционной гулянке», то есть когда мигрант работает кем угодно. Во-вторых, компании должны доказывать кадровый дефицит на региональном и федеральном уровнях, проходить проверки силовиков и нести материальную ответственность, включая оплату возврата работника. Поэтому успешная модель рабочей визы с экзаменами по русскому и целевым набором должна стать стандартом для всей трудовой миграции.

Парламентарий добавил, что резонансные преступления (убийства, изнасилования) напрямую связаны с неконтролируемыми мигрантами из безвизовых стран (ЕАЭС, СНГ). Целевой подход минимизирует риски — визовые работники (из Индии, Вьетнама) редко создают проблемы. При этом субъекты РФ смогут точечно повышать стоимость патентов и ограничивать сферы деятельности для мигрантов.

По его мнению, новый законопроект о визах — лишь первый шаг. Конечная цель — полный переход на систему «миграции по запросу», где каждый иностранец работает строго там, где критически нужен экономике, а не «гуляет» по рынкам труда. Это снизит социальную напряженность и повысит качество трудовых ресурсов.

Ранее сообщалось, что свыше 500 мигрантов выдворили из Нижегородской области за полгода.