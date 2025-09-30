Названы причины, по которым банк имеет право не отдать вклад

Россиянам объяснили, в каких ситуациях банковская организация может законно отказать клиенту в выдаче средств с депозитного счета. В комментарии агентству «Прайм» аналитик Гаянэ Замалеева отметила , что такие случаи не являются редкостью и часто связаны с условиями, на которые вкладчик соглашается при подписании договора.

Особое внимание следует уделять новым типам вкладов, где могут быть предусмотрены ограничения на досрочное снятие средств или их частичную выдачу.

Еще одной распространенной причиной задержки или блокировки операций являются требования законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям. При возникновении малейших подозрений банк обязан провести проверку.

Специалист настоятельно рекомендует перед открытием счета тщательно изучать все пункты договора, особенно те, что написаны мелким шрифтом. Это поможет избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Для минимизации рисков эксперты также советуют не хранить все сбережения в одном банке и диверсифицировать накопления, используя не только депозиты, но и другие финансовые инструменты.

