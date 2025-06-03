Названы причины, по которым могут приостановить выплату пенсии

В некоторых случаях Пенсионный фонд РФ может приостановить выплату пенсии, рассказал в интервью агентству «Прайм» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Так, пенсионные выплаты приостанавливают гражданам, которые в течение шести месяцев не получали деньги.

Также выплату пенсии могут приостановить, если гражданин с инвалидностью в назначенный срок не явился на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы.

Выплату по потере кормильца могут приостановить, если достигший совершеннолетия гражданин окончил школу и не предоставил в Социальный фонд РФ справку об очном обучении в вузе или ссузе.

Как только получатель выплаты устранит причины, пенсию снова начнут выплачивать.

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