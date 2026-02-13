Названы самые дорогие бронирования россиян на 14 февраля

Аналитики сервиса OneTwoTrip подвели итоги Дня всех влюбленных и выяснили, сколько денег россияне потратили на романтические путешествия. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру». Самым дорогим направлением стала Швейцария — за одну ночь там туристы отдали сотни тысяч рублей.

Абсолютным лидером рейтинга самых дорогих зарубежных бронирований стал отпуск в Интерлакене. Двое взрослых с ребенком заплатили за проживание 227, 3 тыс. рублей. Второе место занял Бангкок — отдых в столице Таиланда обошелся в 87,3 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров Стамбул с ценником 75,8 тыс. рублей.

Внутри страны россияне тоже не скупились. Самый дорогой вариант размещения нашелся в Москве. Двухместный номер в столице на две ночи потянул на 137,3 тыс. рублей. Правда, питание в эту сумму не входит. На втором месте среди российских направлений — Адлер. Уик-энд там стоил 102,6 тыс. рублей. Третье место занял сочинский Эсто-Садок с ценой 100,9 тыс. рублей за выходные.

Ранее сообщалось, что россияне массово бронируют жилье на Байкале в разгар высокого зимнего сезона.