Названы самые популярные у бизнеса объекты недвижимости на торгах в Подмосковье

В Комитете по конкурентной политике Московской области назвали самые популярные у бизнесменов лоты на аукционах за право аренды помещений и участков под коммерческие цели.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в первые шесть месяцев текущего года у предпринимателей были востребованы отдельно стоящие здания площадью свыше 4,7 тысячи квадратных метров. Наибольшее число таких объектов средний и крупный бизнес взял в аренду в Красногорске и Одинцово.

У малого бизнеса спросом пользовались помещения до двухсот квадратных метров на первых этажах жилых домов, уточнила министр областного правительства по конкурентной политике Елена Волкова. Самым популярным лотом, по ее словам, стало помещение в центре Электростали. В ходе торгов цена выросла с 503 тысяч до двух миллионов рублей.

Отмечается, что сейчас на торгах в Подмосковье доступно тридцать объектов в семнадцати городских округах.

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