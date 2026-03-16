Названы страны, где россияне открывают больше всего банковских личных счетов

Россияне продолжают осваивать зарубежные банковские гавани: по последним данным, более полумиллиона наших соотечественников открыли почти два миллиона счетов в иностранных банках. Причем эта статистика, скорее всего, уже устарела, потому что налоговая служба вот-вот получит доступ к гораздо более свежей информации благодаря договорам об обмене данными с разными странами. Об этом сообщает радио Sputnik.

Безусловным чемпионом по привлекательности остаются Объединенные Арабские Эмираты. Там не только стабильно и престижно, но и выгодно: россияне вкладываются в доходные бумаги, запускают бизнес в недвижимости, туризме и IT, да и просто отдыхают — только в 2025 году Эмираты приняли 2,45 млн туристов из РФ, на 23% больше, чем годом ранее.

На втором месте — Армения, которая во втором полугодии прошлого года пережила настоящий банковский бум. Страна превратилась в универсальный хаб: через нее и деньги выводят из России, и капиталы заводят обратно. Плюс релокация сыграла свою роль — по некоторым оценкам, финансовые вливания от российских переехавших превысили четверть ВВП Армении.

Замыкает тройку Сербия, хотя там свои сложности: с долларами не работают, евро дают только при наличии европейского ВНЖ. Но крупные российские IT-компании вывели туда часть сотрудников, и банковские счета местным финансовым учреждениям все-таки понадобились. Экзотика вроде Таиланда, Малайзии или ЮАР пока остается уделом единиц.

Ранее сообщалось, почему банки дружно понижают проценты и что ждет дальше.