Средняя ставка по трехмесячным вкладам в двадцати крупнейших российских банках по объему привлеченных средств опустилась ниже 15% годовых. По итогам января 2026 года этот показатель составил 14,86%, пишет МК.

Текущее значение является минимальным за последние полтора года, с июля 2024. Снижение произошло на фоне общего уменьшения доходности депозитов после решения Банка России в декабре 2025 года о снижении ключевой ставки до 16% годовых.

Разброс предложений на рынке остается значительным: максимальная ставка по краткосрочным вкладам среди крупнейших банков достигает 18%, минимальная — 6,8%. Средняя доходность по депозитам на шесть месяцев снизилась до 14,17%, на один год — до 13,08%.

Ранее сообщалось, что культурный код России находится под угрозой из-за влияния западных алгоритмов.