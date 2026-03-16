Названы зарплаты IT-специалистов в России: от 80 тыс. рублей до полумиллиона

Рынок IT-зарплат в России живет по своей внутренней иерархии, и попадание в заветные цифры зависит от того, на какой ступеньке профессиональной лестницы ты стоишь. Доцент Финансового университета Петр Щербаченко в беседе с NEWS.ru разложил по полочкам, сколько сегодня платят айтишникам и почему разброс в доходах может исчисляться сотнями тысяч рублей.

По его словам, самые скромные, но все же достойные деньги получают новички — так называемые джуниоры. Их зарплатная вилка стартует от 80 тыс. рублей и может доходить до 100 тыс. рублей. Специалист уровня middle, уже набравшийся опыта и способный решать задачи самостоятельно, претендует на 180–200 тыс. рублей. А сеньоры, то есть старшие разработчики, которые тянут сложные проекты и управляют командами, получают в среднем около 300 тыс. рублей в месяц.

Эксперт добавил, что и внутри одного грейда разброс немаленький — он зависит от специализации. Самые жирные куски пирога достаются тем, кто работает в кибербезопасности, искусственном интеллекте и сложной разработке. Там верхняя планка может достигать 550 тыс. рублей. Такие цифры объясняются не только дефицитом кадров, но и сложностью задач, которые решают эти специалисты.

По его мнению, важным фактором при выборе работы остается формат занятости. В Москве, по итогам февраля, каждая пятая вакансия предлагает удаленку или гибрид — таких предложений набралось больше 16,6 тыс. И пальма первенства здесь снова за IT: программистов, маркетологов и продажников нанимают на дистант охотнее всего. В целом спрос на айтишников продолжает расти: в прошлом году количество вакансий увеличилось на 7,5%, а средняя зарплата подтянулась до 146,5 тыс. рублей, прибавив 15%. Итог очевиден: умные цифры любят счет, и те, кто вкладывается в компетенции, могут рассчитывать на очень теплые места у финансового пирога.

