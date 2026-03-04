Золотой век позади: эксперты прогнозируют заморозку зарплат в российском IT

Российская IT-отрасль, пережившая несколько лет головокружительного роста и охоты за кадрами, вступает в полосу турбулентности. Эксперты предупреждают: эпоха сверхдоходов и бесконечного расширения штатов подходит к концу, уступая место жесткой экономии и оптимизации.

О том, какие сюрпризы готовит рынок разработчикам и компаниям, REGIONS рассказала декан факультета государственного и муниципального управления МОФ РАНХиГС, кандидат юридических наук Марина Гайдышева. По ее словам, идеальный шторм сложился из нескольких факторов: жесткая денежно-кредитная политика, рекордная ключевая ставка ЦБ, рост издержек и частичная отмена льгот. Все это привело к тому, что инвесторы стали считать деньги, а работодатели — пересматривать кадровые аппетиты.

«Компании будут осторожнее относиться к найму и отказываться от стремительного расширения команд. В ряде случаев возможна заморозка роста зарплат, а точечные сокращения в проектах с высокой долговой нагрузкой вполне вероятны», — рассказала Гайдышева.

Если в 2022–2023 годах айтишники могли выбирать из десятков офферов и диктовать условия, то теперь рынок разворачивается в сторону работодателя. Конкуренция за места вырастет, а аппетиты соискателей, привыкших к ежегодному удвоению зарплат, скорее всего, придется умерить.

Однако эксперт подчеркивает: проблема не только в кошельках программистов. Без корректировки мер господдержки под удар попадут стратегические направления, от которых зависит технологический суверенитет страны. Сохранение налоговых льгот, льготное кредитование и адресные субсидии — те инструменты, которые могут смягчить посадку.

«Последствия замедления отрасли ударят не только по доходам специалистов, но и по задачам технологического и информационного суверенитета», — предупреждает Гайдышева.

В зоне особого риска — кибербезопасность, облачные сервисы, системы управления и искусственный интеллект. Именно здесь, по мнению эксперта, Россия не имеет права на откат назад после короткого, но мощного рывка. Сейчас отрасль ждет от государства сигнала: праздник продолжается или пора затягивать пояса и работать на перспективу без прежних бонусов.

