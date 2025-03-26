НБУ прекратит определение курса гривны к российскому рублю

Украинский центробанк (НБУ) прекращает практику определения официального обменного курса гривны по отношению к российскому рублю. Об этом регулятор проинформировал в своем телеграм-канале. Нововведение начнет действовать с 31 марта 2025 года.

По данным на 25 марта, Нацбанк Украины определил курс гривны к российскому рублю на уровне 4,9 грн за 10 руб. Аналогичное решение о прекращении расчета НБУ принял и в отношении белорусского рубля, бразильского реала, армянского драма, ливийского динара и ряда других валют.

Причиной такого шага Нацбанк Украины назвал повышение степени автоматизации расчетов, что привело к сокращению операционных ограничений и рисков, связанных с ежедневным установлением официального курса для обширного перечня валют.

В настоящее время на Украине используются две группы валют для расчета официального курса: ежедневный (33 валюты) и ежемесячный (24 валюты). НБУ планирует создать единый — ежедневный — перечень, в который войдут валюты из первой группы классификатора, а также валюты стран, на долю которых приходится не менее 95% товарооборота с Украиной.

В итоговый список войдет 41 валюта. Список будет пересматриваться каждые три года на основе актуальных данных о структуре товарооборота.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины оценил вероятность завершения боев в 2025 году менее чем в 15%.