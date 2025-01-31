Нацбанк Украины оценил вероятность завершения боевых действий в 2025 году

Эксперты Нацбанка Украины оценили менее чем в 15% возможность быстрого окончания продолжающихся боевых столкновений. Соответствующие данные появились на сайте финансовой организации.

Кроме того, эксперты банка оценивают как низкую возможность быстрого восстановления получившей повреждения инфраструктуры, а также ускорение процессов для интеграции в ЕС. При этом они заявляет о почти 50% рисках эскалации военных действий, а также продолжении разрушения энергетической инфраструктуры страны.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский подсчитал, сколько денег украинские чиновники, вероятно, похитили из оборонного бюджета Украины в течение года. Согласно его расчетам, речь может идти о сумме, превышающей $15 млрд.