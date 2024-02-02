Не говорите мужу: экономист раскрыла риски инвестиций в украшения

Многие считают, что покупка инвестиционного золота и покупка украшения — это одно и то же, но на самом деле это не так, рассказала профессор РЭУ им.Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

«Инвестирование именно в золотые ювелирные украшения может быть очень рискованным. Если вы рассматриваете такой способ вложения средств, следует помнить, что далеко не каждое ювелирное изделие способно вырасти в цене со временем. Купив изделие однажды, вы уже никогда не продадите его по цене нового», — рассказала экономист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Даже в лучшем случае — при росте мировых цен на сырье — в скупке или ломбарде едва ли удастся окупить произведенные ранее затраты.

«Для ломбарда любое золотое украшение — это всего лишь лом, поэтому и цена соответствующая. Не забывайте и о том, что с годами меняется и мода. Купленный когда-то комплект, действительно супермодный на то время, лет через 5-10 просто может не вызвать никакого интереса у потенциальных покупателей. Рынок золотых изделий очень низколиквидный и характеризуется длительным периодом окупаемости. Купить и выгодно перепродать изделие не удастся даже в ближайшие лет пять», — пояснила собеседница.

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