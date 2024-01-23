Железные факторы: названы последствия укрепления рубля

По курсу, установленному ЦБ, 24 января доллар США будет стоить 87,92 рубля, что несколько ниже сегодняшнего значения. Об этом пишет ТАСС.

В целом, тенденция на серьезное укрепление рубля заметна уже с начала года. Об этом напомнила экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

«Причем факторы, способствующие поддержке национальной валюты, «железные» и сохранятся минимум до конца марта 2024 года. Это наличие обязательств по продаже валютной выручки крупными экспортерами, окончание сезонного спроса на наличную валюту в праздничные дни, поднятая ЦБ до​ 16% годовых ключевая ставка, которая, скорее всего, не будет пересмотрена на ближайшем заседании ЦБ РФ», — пояснила эксперт журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сюда можно добавить и решение Минфина России о ежедневной продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила с 15 января по 6 февраля, уточнила собеседница.

«Логично предположить, что если рубль укрепляется, то и цены немного снизятся. Но, к сожалению, такой сценарий маловероятен в нынешней ситуации. Рост цен на импортные товары был обусловлен не столько снижением курса нацвалюты, сколько разрывом логистических цепочек на фоне санкций против РФ», — добавила Проданова.

По ее словам, цена на товар может снизиться только при резком сокращении спроса, что маловероятно.

«Да, и понятно, что розничные цены не могут быстро реагировать на колебания валютного курса. В условиях политической и экономической нестабильности стоимость товаров, скорее всего, продолжит расти, хотя и более замедленными темпами», — подытожила экономист.

Ранее выяснилось, сколько продлится ослабление доллара.