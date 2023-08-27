«Не хуже японских»: выяснилось, какие коробки передач будут ставить на машины Lada

В связи с санкциями в Россию перестали поставлять многие важные запчасти. Это сказалось на многих отраслях, в том числе и на автомобилестроении. Однако производители находят пути обхода и продолжают выпускать новинки.

Крупный завод по производству машин «АвтоВАЗ» стал активно сотрудничать с Китаем. Да и «Москвич» свои новинки основывает на запчастях с Востока. Автоэксперт Петр Баканов объяснил, что ждет российский автопром в ближайшие годы.

По словам Баканова, одним из сложных механизмов является вариаторная трансмиссия. На примере «АвтоВАЗа» Петр объясняет, почему в последнее время не было легковушек на автоматической коробке передач.

«Раньше «АвтоВАЗ» сотрудничал с альянсом Renault–Nissan и пользовался его разработками, в частности бесступенчатыми трансмиссиями Jatco, и вариатор JF015E был под капотом у Lada Vesta до рестайлинга. Но после 2022 года и ухода альянса из России «АвтоВАЗ» остался без двухпедальных версий», — поясняет Баканов.

Итак, с прошлого года вариатор стал недоступен, и теперь «АвтоВАЗ» освоит механизм одной из китайских фирм, продолжает эксперт. Однако, по словам Петра, сейчас сложно говорить об опыте эксплуатации этих вариаторов в России, потому что их еще не видели, и специалисты даже не знают, что это за марка.

«Мы знаем лишь то, что эти вариаторы рассчитаны на больший крутящий момент, чем Jatco. Якобы за счет этого можно рассчитывать на больший ресурс коробки передач. Но лишь после проверки временем можно будет судить об их надежности с точки зрения технологии», — замечает наш собеседник.

Как говорит Баканов, китайский вариатор, в общем, ничем не отличаются от японского. Это не какая-то отсталая конструкция или разваливающаяся модель.

«А дальше — это уже вопрос применения технологии и каких-то конструкторских решений. Будет играть роль и качество металла, и программное обеспечение, и так далее», — резюмирует Петр Баканов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мы писали, смогут ли иранские машины заменить китайские на российском авторынке.