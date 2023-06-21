«Не могут купить за наличные»: выяснилось, как государство поддержит молодых арендаторов жилья

В Минстрое предложили субсидировать аренду жилья для молодых граждан, пишут «Известия». Главным условием для этого будет обязательное накопление освободившихся средств на первоначальный взнос по ипотеке.

Сооснователь и директор по развитию краудфандинговой платформы «The Деньги» Евгения Шеншина рассказала что такие программы от Минстроя — вполне ожидаемы и предсказуемы.

«По последним отчетам, не более 5% россиян могут купить квартиру за наличные. И только у 10% есть деньги и возможности финансовые, чтобы оформить ипотеку. Поэтому такие программы по поддержке – это хороший ход навстречу потребителю», – рассказала эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин отметил, что в зависимости от того, как будет пополняться доходная часть федерального бюджета, скорее всего в ведомствах задумаются о разработке и других дополнительных мер поддержки молодых специалистов по отраслям. Например, сегодня существует льготная ипотека для IT-специалистов.

Эксперт в сфере кредитования и недвижимости Ибрагим Бадалов тоже видит перспективы для дальнейшей поддержки молодых граждан, арендующих жилье.

«При аренде жилья с компенсацией можно предусмотреть возможность использовать часть суммы с депозита на меблировку при появлении ребенка. В течение трех лет держателям депозитов можно предоставлять специальные ипотечные программы при покупке жилья», – рассказал Бадалов.

Также, по его словам, при аренде жилья с компенсацией можно давать скидки на обучение в государственных вузах гражданам до 35 лет.

Ранее эксперт дал оценку предложению Минстроя России о компенсации молодежи аренды жилья.