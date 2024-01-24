Не только яйца: в ЦБ рассказали, что подорожало в Подмосковье за 2023 год

С мая 2023 года годовая инфляция в Московской области росла. В начале года произошло ослабление рубля, что привело к трудностям в производстве, рассказали в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.

Отмечается, что выросли закупочные цены на импортное сырье для товаров российского производства — это заграничные корма для животных, фурнитура для мебели и так далее. Также повысились ценники и на сами импортные товары: фрукты, автомобили, электронику, медикаменты.

Как рассказал член совета директоров ЦБ, начальник ГУ Банка России по ЦФО Рустэм Марданов, в начале прошлого года опережающими темпами росли цены на услуги транспорта и туризма.

«Начиная со второй половины года цены на услуги продолжили расти, но с опережающими темпами увеличивалась и стоимость продовольственных и непродовольственных товаров. В конце года особенно это было выражено в плодоовощной и мясной продукциях. В то же время более медленно росли цены на крупы, некоторые из них даже подешевели по сравнению с 2022-м», — рассказал Марданов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Уже к концу 2023 года, добавил он, цены на услуги туризма, в том числе выездного, стали снижаться.

«Турция, например, снизила цены. Привел к этому уменьшившийся спрос. Росли, конечно, цены на непродовольственные товары — особенно те, в которых есть значительная доля импорта — связано это с ослаблением рубля. В частности, речь идет об одежде», — уточнил собеседник.

При этом Марданов подчеркнул, что все вышеперечисленное — не отдельные выбросы, которые наблюдались в конце года, например, в ценах на мясо курицы и яйца.

«Такие выбросы происходят тогда, когда случается превышение спроса над предложением, когда в целом доходы существенно выше, чем прирост предложения, И такой выброс может быть везде. Следующим может быть любой сегмент, где произойдет какое-нибудь затруднение. И так будет до тех пор, пока инфляция не снизится до нашего ориентира в 4-4,5%», — заключил начальник ЦБ по ЦФО.

Позитивные подвижки в этом направлении уже есть. В пресс-службе добавили, что на конец декабря 2023-го годовая инфляция в Подмосковье впервые с мая снизилась и составила 7,3% против ноябрьского значения в 7,8%.

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