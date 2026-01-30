Нефть, ставки и налоги: что поддержит рубль в феврале

Российская валюта в феврале, по оценкам аналитиков, сохранит устойчивость благодаря сочетанию внешних и внутренних факторов — от ситуации на нефтяном рынке до решений финансовых регуляторов и налогового периода.

Рубль в феврале, вероятнее всего, удержит текущие позиции и не продемонстрирует резких колебаний. Такой прогноз для «банки.ру» озвучила аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По ее словам, поддержку национальной валюте в начале месяца могут оказать ожидания итогов заседания ОПЕК+. Предполагается, что страны-участницы альянса вновь сохранят действующие квоты на добычу нефти, что благоприятно скажется на нефтяных ценах. А стабильные или растущие котировки сырья традиционно укрепляют позиции рубля.

Дополнительным фактором станет публикация январских данных по инфляции. Эксперт ожидает временного ускорения показателя до 8–9% на фоне повышения НДС и роста тарифов ЖКХ с 1 января. В этих условиях Банк России, как считает аналитик, на заседании 13 февраля, скорее всего, воздержится от дальнейшего снижения ключевой ставки, что также будет играть в пользу рубля.

Кроме того, рост мировых цен на нефть в январе более чем на 13% может привести к увеличению нефтегазовых доходов бюджета. Это, по мнению Мильчаковой, повышает вероятность возобновления покупок иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила, что в целом не окажет давления на курс.

В конце февраля традиционную поддержку рублю обеспечит налоговый период, когда экспортеры активно продают валютную выручку.

На внешнем контуре влияние может оказать политика Федеральной резервной системы США. Если после ухода Джерома Пауэлла ее возглавит кандидат, ориентированный на курс Дональда Трампа, монетарные условия в США могут начать смягчаться, что способно ослабить доллар. Также позитивный эффект для рубля могут дать шаги России и США в направлении урегулирования украинского конфликта, однако аналитик подчеркивает высокую неопределенность геополитического фактора.

Согласно прогнозу, ориентиры на февраль составляют: для доллара — 75–82 рубля, для евро — 88–94 рубля, для юаня — 10,8–11,4 рубля.

Ранее в Госдуме заявили, что с февраля в России вырастут социальные выплаты и маткапитал.