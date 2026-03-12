Нефтяной джекпот: западные СМИ подсчитали сумасшедшие доходы Москвы от конфликта на Ближнем Востоке

Военная операция США и Израиля против Ирана спровоцировала резкий скачок мировых цен на энергоносители, что принесло российскому бюджету значительные дополнительные доходы. Об этом сообщает The Guardian.

По данным финского аналитического центра CREA, с момента начала конфликта 28 февраля экспорт российского ископаемого топлива уже принес Москве около €6 млрд (примерно $6,9 млрд). Основной драйвер роста — подорожание нефти, газа и угля на 14% всего за две недели. Аналитики подчеркивают, что только за первую половину марта Россия могла получить дополнительно более €670 млн сверх запланированных показателей.

Западные финансовые издания заявляют, что на фоне ближневосточного кризиса ежедневная выручка России от продажи сырья достигает $150 млн. Это происходит вопреки общему тренду начала года, когда доходы от нефти и нефтепродуктов демонстрировали снижение. Обострение ситуации вокруг Ирана фактически «перевернуло» рынок, заставив мировые котировки расти из-за опасений дефицита поставок из региона Персидского залива.

Ситуация остается динамичной: пока западные коалиции сосредоточены на военном противостоянии с Тегераном, энергетический рынок продолжает работать в пользу альтернативных поставщиков, укрепляя финансовые позиции России на международной арене.

