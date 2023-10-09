Нехватка кадров, торговля и налоги: названы главные проблемы бизнеса в России

С весны 2022 года бизнес-климат в российских регионах, по оценкам Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), находится на минимальных отметках за последние 12 месяцев.

Как рассказала операционный директор компании по международной торговле и внешнеэкономической деятельности (ВЭД) «Команда Сикурс» Раиса Донская, ключевая причина такого явления — отъезд опытных специалистов практически из всех отраслей экономики за рубеж.

«На сегодняшний день ключевые задачи федеральных и региональных властей — возврат таких специалистов в страну и обучение подрастающих поколений знаниям в IT и других новых востребованных специальностях», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Для этих целей, по ее словам, необходимо создавать научные и производственные центры, где будут передаваться практические знания, возможно, с привлечением иностранных специалистов.

«Как специалист по ВЭД отмечу также необходимость налаживания торговли с дружественными странами по всему миру. Введение санкций западными странами привело к развитию импорта, в том числе и серого, из стран СНГ, Азии и других, что позволило экономике легче пережить разрыв связей, складывавшихся годами», — рассказала Донская.

По ее мнению, государство может оказать значительную поддержку бизнесу, организующему совместные предприятия с иностранными компаниями. Еще два важных момента необходимо учесть властям для улучшения бизнес-климата.

«Во-первых, упростить получение предпринимателями и потребителями кредитов. Текущая ставка ЦБ РФ составляет 13%, а бизнес получает займы под ставку не менее 17%. Как вариант, можно увеличить доступность капитала, в первую очередь для малых и средних компаний», — отметила собеседница.

Во-вторых, добавила специалист, следует ослабить налоговую нагрузку, в частности объемы страховых взносов за работников.

«По данным «СПАРК-Интерфакс», доля компаний, пропускающих налоговые выплаты, взлетела до 13,8% в сентябре 2022 года против 8,8% в феврале того же года», — уточнила Донская.

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