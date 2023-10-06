Новый машиностроительный завод планируют возвести в Подмосковье

Ожидается, что в течение двух лет на территории индустриального парка «Есипово» запустят производство магистральных полуприцепов. Общий объем инвестиций составит около одного миллиарда рублей. Благодаря реализации инвестпроекта только на первом этапе будет создано около двухсот рабочих мест для жителей Солнечногорска и ближайших муниципалитетов Подмосковья.

«Площадка в индустриальном парке «Есипово» будет тесно связана с Калининградским производственным комплексом. Поэтому в Подмосковье мы начнем с крупноузловой сборки с использованием узлов, произведенных в Калининграде. Кроме того, мы рассчитываем, что в «Есипово» будет сосредоточен основной отдел продаж и другие клиентские службы», — отметил гендиректор компании Алексей Драч.

Генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин подчеркнул, что если сейчас предприятие в год производит около четырех тысяч единиц техники, то с запуском завода в «Есипово» объем выпускаемой продукции только на первом этапе увеличится до 5-7 тысяч. При этом коммерческий транспорт Grunwald известен за рубежом благодаря поставкам в страны СНГ, Европы и Африки.

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